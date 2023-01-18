وصل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة من معالي رئيس النيابة العامة الأردنية القاضي يوسف ذيابات، لحضور مؤتمر النيابة العامة الأردنية بعنوان (العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة) والذي سيقام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس ١٩-٢١ / ١ / ٢٠٢٣م

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، والنيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى التعريف بأهمية العدالة التصالحية وتطورها التاريخي، وبيان آليات ووسائل العدالة التصالحية في فض النزاعات الجنائية، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال العدالة التصالحية، وضمان مواكبة التشريعات العربية لتطورات السياسة الجنائية المعاصرة.

حضر الاستقبال سفير المملكة العربية السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ: نايف بن بندر السديري.