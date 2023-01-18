أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ممثلة في أكاديمية كاوست دورات تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي للطلاب الجامعات السعودية.

وكجزء من البرنامج سيتم تحديد أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي على مستوى المملكة لتوفر التدريب والإرشاد لتطويرهم لبلوغ القيادة في هذا المجال.

وبدأت الدورة الأولى من هذا البرنامج في نوفمبر 2022 حيث شارك 450 طالبا، وتم اختيار 150 طالبا لمزيد من التدريب.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية كاوست نظمت، بالشراكة مع سدايا، معسكرا تدريبيا متقدما للذكاء الاصطناعي في كاوست للطلاب المتميزين في الدورات الأولية، كما سيتم دعوة أفضل الطلاب الموهوبين في هذا المعسكر الصيفي إلى فرصة تدريبية أخرى أكثر تقدما مدتها 8 أسابيع في جامعة أكسفورد وجامعة كاوست.