التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن السيد هانس غروندبرغ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة الهادفة إلى أمن واستقرار اليمن وشعبه الشقيق، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة في دعم مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يكفل إنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.

من جهة ثانية، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

‌وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها وتعزيزها، وبالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث الجانبان تعزيز العمل المشترك الهادف إلى إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".

حضر اللقاءين، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.