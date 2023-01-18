التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الأربعاء)، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية السيد غير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.