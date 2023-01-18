«تقنية بنات الطائف» تعلن مواعيد القبول للفصل التدريبي الثالث

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف مواعيد القبول في برنامج الدبلوم (الصباحي) للفصل التدريبي الثالث لعام 1444هـ، في عدة تخصصات، هي: (إنتاج وتصنيع الأزياء، والموضة وتصميم الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، والتسويق والابتكار، والأعمال المكتبية، وإدارة الفعاليات، والبرمجة وتطوير الويب).

وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً ابتداءً من 7 / 7 / 1444هـ ولمدة خمسة أيام، وذلك عبر بوابة القبول الموحد «قبولي»، منوهةً بضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني www.tvtc.gov.sa.