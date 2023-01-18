بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.. أمير عسير يزور «شرعاء القحطاني»

اطمأن أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، على حالة المسنة شرعاء القحطاني، في زيارة لها بمحافظة الأمواه على بعد 170 كلم من مدينة أبها. وتأتي زيارة أمير عسير، بعد أن وجّه باتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين حياة كريمة لها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تم اتخاذ إجراءات تضمنت إيجاد أرض سكنية لها، وإتمام إجراءات تملكها عبر منصة إحكام وفق الضوابط، وبناء وتأثيث منزل بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بالأمواه وجمعية الإسكان التنموي بالمنطقة، فيما تم مشاركة عدد من رجال الأعمال وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة، وتوفير سيارة وسائق دعماً لتنقلاتها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي، والتوجيه بمتابعة حالتها من قبل المحافظة. وكان الأمير تركي بن طلال وجّه كافة المحافظين ورؤساء المراكز والجهات ذات العلاقة، بالسهر على رصد ومعالجة جميع الحالات الإنسانية، لسد حاجتهم والحفاظ على كرامتهم، كما نص عليه نظام الحكم.