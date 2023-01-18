ضرب المواطن خالد بن مسعد النفيعي من سكان بني سعد جنوب الطائف أروعَ مثلٍ في الصفح والعفو والصبر عند القضاء والقدر، وذلك بعد أن عفا عن المتسبب في وفاة ابنه بندر 21 عاماً لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي رغم الحزن الشديد الذي كان ينتابه في مجلس العزاء.

وكان الشاب بندر -يرحمه الله- يقف خارج السيارة على الطريق المؤدي لمركز الشفا عندما داهمته سيارة تسببت في نقله للعناية المركزة في مستشفى الملك فيصل بالطائف، ومكث أياماً عدة قبل أن ينتقل إلى جوار ربه. ليعلن والده أمام الجميع العفو عن المتسبب في الوفاة لوجه الله تعالى وتقديراً لحقوق الجار كون الداهس من قبيلة الذويبات إحدى القبائل المجاورة لمركز السحن منطقة والد الشاب المتوفى.

وثمن عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء بني سعد جنوب الطائف هذه المبادرة غير المستغربة على أبناء المنطقة.