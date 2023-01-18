تمكّن مستشفى دله النخيل، من إجراء عملية ناجحة لمريض سبعيني مصاب بهشاشة عظام في العمود الفقري، إذ تبين عقب إجراء التشخيص والفحوصات اللازمة أن المريض مصاب بكسر في الفقرة الخامسة من عموده الفقري.

وعلى الفور، قام الفريق الطبي بإجراء عملية (Vertebroplasty)، للمريض، والتي تعرف برأب العمود الفقري التي تنتج عن كسور الفقرات الظهرية، وذلك بسبب هشاشة العظم، أو انتشار ورم بالعمود الفقري.

وقد أجرى الفريق العملية، دون تدخل جراحي، إذ قام بإحداث شق بسيط في موضع الكسر في الفقرة الخامسة في العمود الفقري للمريض، لإدخال إبرة عبارة عن مسبار، لتصل لقلب العظمة المهشمة، وتم بعدها حقن مادة الأسمنت الطبي، داخل العظمة، وهذا الإجراء يؤدي عادة إلى التئام العظمة المهشمة في زمن وجيز جدّاً.

وأوضح الدكتور نزار عبدالعزيز النقشبندي استشاري علاج الألم بالإرشاد الإشعاعي أن الأسمنت الطبي الذي تم به حقن الفقرة المهشمة لدى المريض السبعيني، وهي بلورات صغيرة، تتم عن طريق إرشاد منظار الأشعة (مسبار)، حجمها نحو 3 إلى 4 سنتمترات مكعبة من الأسمنت، وأن ميزتها لا تتطلب إجراء عملية جراحية، أو تداخلية، إذ تمت العملية بكل دقة، ليتمكن بعدها المريض من المشي ومغادرة المستشفى في يوم إجراء العملية نفسه، وذلك دون الحاجة إلى إجراء تأهيل.

وأشار الدكتور نزار النقشبندي إلى أن الإجراء تم في غرفة العمليات، وتحت تعقيم شديد وهو متوفر في كافة مستشفيات دله، وذلك تحسباً لحدوث أي مضاعفات، كالتهاب، أو نزيف من الشريان، أو الوريد، وهي مضاعفات محتملة الحدوث؛ لذلك تم الإجراء تحت منظار الأشعة، لتفادي الشرايين والأوردة، والشلل، أو ضعف العضلات، التي تحدث بنسبة واحد في المليون، وذلك إذا ما حدث تسرب للأسمنت الطبي إلى الحبل الشوكي للمريض.

وأكد الدكتور نزار النقشبندي أن مثل هذه العمليات الدقيقة تحتاج استشاريين وأخصائيين مؤهلين تأهيلاً كاملاً وعلى أعلى مستوى، ومدربين في أفضل المراكز الطبية، داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الكوادر موجودة في مستشفيات دلة.

يذكر أن مستشفى دله النخيل، حقق إنجازاً جديداً وفريداً، وذلك بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لـ6 من مراكز التميز الجراحي في المستشفى، إذ حصل المستشفى على شهادة مركز التميز في جراحة العظام، شهادة مركز التميز في جراحة السمنة، شهادة مركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، شهادة مركز التميز في معالجة حصوات الكلى، شهادة مركز التميز في التخدير المتخصص، وشهادة مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.