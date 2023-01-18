نوه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بالجهود التي بذلتها لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، التي عملت على تطبيق إستراتيجية السلامة المرورية وتنفيذ التوصيات مع نجاح الخطط المرورية والتواجد الأمني الميداني ومتابعة السير، التي تحققت وأدت إلى انخفاض نسبة الحوادث بالمنطقة.وشدد أمير الجوف خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للسلامة المرورية بالمنطقة لعام 1444هـ، في قاعة الاجتماعات بمقر الإمارة أمس، على بذل الجهود كافة لنشر الوعي المروري ‏وتوعية المجتمع بتعديل بعض الممارسات الخاطئة لدى السائقين، والعمل على رصد الملاحظات في بعض الطرق بالمنطقة، خصوصاً المؤدية للمتنزهات البرية، والعمل على معالجتها.واطلع أمير الجوف، على مؤشرات انخفاض الحوادث المرورية بالمنطقة والوفيات الناجمة عنها والحوادث المؤدية لحدوث إصابات، إذ انخفضت حوادث الوفيات بمنطقة الجوف (إدارة مرور المنطقة) مقارنة بالعام قبل الماضي 2021 بنسبة 23.80%، والوفيات بنسبة 12.82%، كما انخفضت حوادث الإصابات بنسبة 67.93% والأشخاص المصابين بنسبة 72.91%.واستعرضت اللجنة إحصاء حوادث (محافظة القريات)، حيث انخفضت نسبة حوادث الوفيات مقارنة بالعام الماضي 2021 بنسبة 41.66%، والوفيات بنسبة 48.14%، كما انخفضت حوادث الإصابات بنسبة 15% والأشخاص المصابين بنسبة 30.76%.وأكد أمير الجوف حرص واهتمام القيادة الرشيدة على سلامة وراحة المواطنين والمقيمين وتحقيق رؤية المملكة 2030، منوهاً بالدور المهم للجنة تطبيق السلامة المرورية بالمنطقة من خلال التنسيق والتعاون المتواصل بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية.وجرى خلال الاجتماع استعراض ما طرح في الاجتماع السابق مع مناقشة مقترحات وتوصيات اللجنة التنفيذية، ومعالجة النقاط السوداء التي تكثر بها الحوادث المرورية، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين والمتعلقة بالسلامة المرورية وإعداد التوصيات اللازمة لمتابعة تنفيذها.