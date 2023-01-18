بحثت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في مجلس الشورى بالرياض، خلال اجتماعها مع سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم القنّاص، وبحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تصب في تعزيز العلاقات، خصوصاً العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المجري.وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة وجمهورية المجر، وتعزيزها ودعمها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.