برعاية محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود تطلق الشؤون الصحية في الطائف غداً (الأربعاء) ملتقى الاستثمار الصحي 2023 تحت عنوان «استثمر في الطائف» ويستمر خلال الفترة من 18-19 يناير للعام الحالي.

وتشمل أهداف الملتقى دعم الاستثمار الصحي، وخلق بيئة استثمارية، وعرض فرص الاستثمار الصحي، وحوكمة وتوحيد الإجراءات والأنظمة الاستثمارية، ومناقشة التحديات والعوائق التي تواجه المستثمرين.

ويناقش الملتقى عدداً من المحاور أبرزها السياحة الصحية، ودور التحول الرقمي لدعم الاستثمار الصحي، ودور الإعلام في الاستثمار الصحي، وأهمية رأس المال البشري في الاستثمار الصحي.

ورحب مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف سعيد القحطاني بمحافظ الطائف وكافة المشاركين والمستثمرين في المجال الصحي، مشيراً إلى أن رعاية محافظ الطائف للملتقى تساهم في تطوير المحافظة وتجذب المستثمرين لعروس المصايف التي أصبحت مقصداً للكثير من المستثمرين.