كشفت وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة الصيرفي لـ«عكاظ»، أن قرار مجلس الوزراء السعودي، الذي صدر اليوم بخصوص تفويض وزير السياحة السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحةالداخلية بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، أنه كانت توجد زيارات للسعودية، وتم الالتقاء بوزير السياحة أحمد الخطيب؛ للتباحث عن الخطوط العريضة لمذكرة التفاهم التي أعلن عنها اليوم.

وأوضحت الصيرفي أن هذه المذكرة هي نتيجة مباحثات حدثت خلال الأشهر الماضية. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين السعودي والبحريني بأن تكون المملكتين كوجهه سياحية واحدة.

ونوهت إلى أنه تم البدء في هذا الموضوع بشكل فعلي بالتوقيع مع المكاتب السياحية الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الجذب السياحي ليس للبحرين، ولكن للبحرين والسعودية كوجهة واحدة.