التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين ودفعها نحو آفاق أرحب.

وتطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى مناقشة أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمال منتدى «دافوس2023».

حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.