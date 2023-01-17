أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، يسهم في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي، وتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير وتنمية القطاع، وتعزيز نجاحات المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وثمّن ثقة القيادة الرشيدة بإصدار هذا القرار الذي يعد نقلة نوعية نحو دعم الجهود الوطنية في مجالات تحقيق الأمن الغذائي، موضحاً أن هذا التطوير سيعزز دور الهيئة الجديدة في ممارسة مهامها واختصاصاتها في تنفيذ وإدارة برامج استراتيجية الأمن الغذائي على أكمل وجه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.

ورفع الفضلي، شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تحويل «مؤسسة الحبوب» إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، منوهاً بحرص القيادة الرشيدة، على الدعم والرعاية التي توليها لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، والتي كان لها الفضل بعد الله في تعزيز الأمن الغذائي في جميع مناطق المملكة.