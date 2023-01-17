كشف المتحدث باسم الخطوط السعودية عبدالله الشهراني لـ«عكاظ» أنه خلال أيام قليلة سيتم إطلاق خدمة إصدار التأشيرة للقادمين للسعودية بغرض السياحية وأداء مناسك العمرة، عند شراء التذاكر لمدة لا تتجاوز 96 ساعة.

وأكد الشهراني تفعيل البنية التحتية الرقمية التي تمكن المسافرين على متن رحلات الخطوط السعودية من إصدار التأشيرة السياحية عند شراء التذكرة وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030 في استقطاب أكبر عدد من السياح، مشيرا إلى أن التأشيرة تمكن القادمين إلى السعودية في التنقل وحضور المناسبات والاجتماعات والحفلات وأداء مناسك العمرة، لافتا إلى أن مدة التأشيرة أربعة أيام.

وقال الشهراني إن الخطوط السعودية عملت مع عدة قطاعات، هي: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى برنامج خدمة ضيوف الرحمن.