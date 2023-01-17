كتبت ناقلة مسرعة على طريق الساحل نهاية حياة إمام جامع أحد بني زيد شرق مدينة القنفذة و6 من أفراد أسرته لتخيّم الحادثة المؤسفة الحزن والألم في كافة الأوساط بالمحافظة. وطبقاً للتفاصيل التي رواها الجيران والمعارف لـ «عكاظ» فإن الشيخ أحمد جابر البسيسي وزوجته وأطفاله وصلوا مكة المكرمة في الإجازة المدرسية المطولة لأداء مناسك العمرة، وفي طريق العودة إلى القنفذة عبر طريق الساحل اصطدمت شاحنة مسرعة بالمركبة شمال ميقات يلملم ما أدى إلى وفاة جميع أفراد الأسرة في مشهد مؤثر وموجع.وعبر مدير مجمع مدارس زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم الدكتور درويش المغربي لـ «عكاظ» عن حزنه الشديد والمعلمين والطلاب لرحيل الطالب أحمد البسيسي الذي يدرس بالصف الثالث المتوسط بالمجمع. مضيفاً أن الطالب كان من خيرة الطلاب أدباً وحرصاً على طلب العلم. مشيراً إلى أن والده رحمه الله كان دمث الأخلاق ومن أكثر الناس سعياً للصلح بين الناس ومساعدة المحتاجين.من جانبه نعى مدير مكتب تعليم الداخل الدكتور أحمد الخميسي باسمه واسم مدير تعليم القنفذة وجميع منسوبي تعليم القنفذة الطالب أحمد جابر البسيسي تحديداً.وتمت الصلاة على المتوفين بالحرم المكي بعد صلاة عشاء البارحة الأولى، وتقبّل ذوو العائلة العزاء شرق مدينة القنفذة جوار سوق أحد بني زيد.