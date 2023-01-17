شاركت شركة مطوفي حجاج الدول العربية في معرض خدمات الحج والعمرة (اكسبو الحج) بجناح واسع عرضت خلاله أبرز الخدمات التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة بدءاً من موسم حج هذا العام.

وأطلقت خلال المعرض شركتين تابعتين لها، هما شركة إكرام الضيف للسياحة وشركة رحلات ومنافع للسياحة ضمن خطة التحول من مؤسسات لشركة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن والتوسع في خدمات ضيوف الرحمن ونشاطات أخرى.

وعقدت الشركة خلال المعرض الذي أقيم على مدى 4 أيام من الـ8 وحتى الـ12 من شهر يناير الجاري واختتم الخميس الماضي في مدينة جدة أكثر من 30 اجتماعاً مع مكاتب شؤون الحجاج وممثلي الدول للتحاور حول الخدمات المقدمة للحجاج من كل دول العالم.

ووقعت نحو 15 عقداً لتقديم الخدمة للحجاج في موسم هذا العام، فيما توصلت لاتفاقيات ستوقع رسمياً خلال الأيام المقبلة.

وأبرمت الشركة مذكرات تعاون وتفاهم مع جهات عدة في مجال الطيران والاتصال وتقنية المعلومات والهندسة والخدمات والتغذية والإعاشة.

وأبرمت شراكات مجتمعية علمية مع الكلية التطبيقية في جامعة أم القرى لتطوير الكوادر العاملة في الحج، كما وقعت اتفاقية للتحول الرقمي مع إحدى الجهات المتخصصة لتطوير أعمالها في إطار التحول التقني لجميع أعمال الحج.

وفي هذا الإطار أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماهر صالح جمال أن المعرض الذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حقق أهدافه كاملة من خلال توفير كافة الخدمات المقدمة في قطاعي الحج والعمرة تحت قبة جدة سوبر دوم وحضور كثيف من مكاتب تمثيل الحجاج وشركات مقدمي الخدمة لتحقيق تفاعل إيجابي بين الشركاء في خدمة ضيف الرحمن.

وأشار إلى أن جميع من شارك في المعرض الذي أشرفت عليه وزارة الحج والعمرة باهتمام من معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة ومعالي النائب الدكتور عبدالفتاح مشاط خرج بفوائد كبيرة ستنعكس على الخدمة المقدمة للحجاج في الموسم المقبل الذي سيشهد عودة أعداد الحجاج الرسمية بعد زوال جائحة كورونا بشكل كامل ولله الحمد.

وختم جمال حديثه بأن شركات تقديم الخدمة التابعة لشركة مطوفي حجاج الدول العربية وكافة الشركات التي تحولت بعد صدور الأمر الملكي حريصة على الارتقاء بالخدمات والرفع من جودتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون رحلة الحاج لأداء النسك ميسرة وسهلة ينعم خلالها بأداء النسك، وتقدم له أفضل خدمة بأسعار مناسبة، ويحظى بالاهتمام والراحة حتى يعود لبلاده سالماً غانماً.