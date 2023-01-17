استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره في مدينة الرياض أمس (الإثنين) سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً في عدد من الدول. وكان في استقبالهم الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي.واستمع السفراء إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، إضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.كما اطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.يشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الدولية للتحالف الإسلامي، وتكثيف الجهود الدولية في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة.