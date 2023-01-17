بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ.كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح ـ رحمه الله ـ.وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لرئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهانداري، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.