حددت وزارة الحج والعمرة التغطيات التي تشملها وثيقة تأمين العمرة بعد تخفيض رسومها إلى 87.4 ريال. وبينت أن الوثيقة تعد موحدة ويحصل على تغطيتها القادمون إلى العمـرة من الخارج، وتكون مشـمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم، وتشمل التغطيات الصحية للحالات الطارئة، العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى، والحمل والولادة الطارئين، وحالات الأسنان الطارئة، وإصابات الحوادث المرورية، وحالات غسل الكلى الطارئة، والإخلاء الطبي الداخلي والخارجي. أما التغطيات العامة فتشمل حالات العجز الكلي الدائم، والوفاة بسبب الكوارث الطبيعية، والوفاة العرضية، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده والدية الصادرة بحكم قضائي، بينما التغطيات المتعلقة بالسفر تشمل تعويض تأخر الرحلة وتعويض إلغاء الرحلة.وأوضحت الوزارة، أن مدة التغطية للتأمين هي 90 يوماً ابتداء من دخول المملكة، وأن يكون نطاق التغطية داخل المملكة وتصل حدود المنفعة إلى 100 ألف ريال.