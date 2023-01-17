جددت أمانة جدة تذكيرها لملاك الأراضي الفضاء بالمحافظة، بشأن موعد المرحلة الثانية لبدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسية المقررة بتاريخ 1 /‏‏‏ 3 /‏‏‏ 2023. ودعت ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية تجنباً لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.وبينت الأمانة، أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية تشمل طريق المكرونة – طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز – طريق الكورنيش – شارع عبدالله السليمان – شارع البترجي – شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – شارع الأمير فيصل بن فهد – طريق الأمير نايف – شارع الأمير مشعل بن ماجد وشارع قريش.وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أطلقت حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية التي ستوضح عبر برنامج (GIS)، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.