قدمت السعودية مساء أمس دعماً مالياً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره 300 ألف دولار أمريكي، ضمن مشروع تطوير الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.

وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل، شيكاً بمبلغ الدعم لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد السفير الواصل، تقدير المملكة للدور المهم الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجهوده المبذولة في بناء وتطوير القدرات في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، من خلال مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، مشدداً على استمرار المملكة في بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز المشاركة في الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف والإرهاب إقليمياً ودولياً.