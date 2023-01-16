أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «تحدي أبشر 2023»، لتحفيز الموهبين على ابتكار أفكار إبداعية وحلول ذكية من شأنها تطوير خدمات وزارة الداخلية لـ«عالم أبشر»؛ (أبشر أفراد، أبشر أعمال، أبشر حكومة، أبشر داخلية، أبشر ميدان)؛ لاستمرار المبدعين والمبتكرين في التطوير وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتمكين الإبداع في المساهمة في التحول الرقمي لتطويع التقنية في خدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

ويهدف التحدي إلى تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة؛ مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة والواقع المعزز والافتراضي، وتحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية، وتحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوته «العميل أولاً» وتطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة، والإسهام في تحقيق أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030 بوصول المملكة إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن التسجيل في التحدي مجاني ومتاح للمواطنين والمقيمين كافة، ولجميع العقول المبدعة حول العالم، عبر تعبئة النموذج في موقع التحدي الرسمي «Absherthon.com»، من خلال ثلاث مراحل؛ وهي: مرحلة الإطلاق واستقبال الأفكار والفرز الإلكتروني حتى 15 فبراير 2023، ومرحلة العمل مع المشاركين على تنفيذ الأفكار من 16 فبراير حتى 11 مارس 2023، ومرحلة التحكيم النهائي للأفكار في 12 مارس 2023.

وأعلنت اللجنة المشرفة على التحدي أن صاحب المركز الأول يحصل على 200 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني 150 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث 120 ألف ريال، والمركز الرابع 100 ألف ريال، والمركز الخامس 80 ألف ريال.