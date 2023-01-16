بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيسة نيبال بيديا ديفي بهانداري، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.

وقال الملك في برقيته «علمنا بنبأ سقوط طائرة ركاب مدنية وسط جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيسة نيبال بيديا ديفي بهانداري، إثر نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ سقوط طائرة ركاب مدنيّة وسط جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً ألا تروا أي مكروه».