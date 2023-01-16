تقدم محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح، جموع مستقبلي جثمان شهيد الواجب من منسوبي القوات المسلحة الرقيب أول محمد بن علي الصبيحي (رحمه الله)، بحضور القيادات الأمنية، وأديت الصلاة عليه بجامع محمد الفلقي.

وكان شهيد الواجب الصبيحي قد استشهد أثناء تأديته واجبه في الذود عن الدين والوطن على الحد الجنوبي.

ونقل القرقاح تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، لذوي الشهيد.

وقال إن الشهيد نال شرف شهادة العزة والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، في ميدان الشرف مدافعاً عن دينه وعن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لترابه ضد أي معتدٍ غاشم.