أعلن تطبيق «توكلنا خدمات» إضافة خدمة «الدخول عن طريق النفاذ الوطني» من خلال التطبيق، وذلك ضمن مساعي مركز المعلومات الوطني الذراع التشغيلي في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لإضافة خدمات وخصائص تجعل التطبيق «الرفيق الرقمي الأفضل».

وكشف «توكلنا خدمات» أن التحديث الأخير للتطبيق (1.7.0) تضمن إضافة العديد من الخدمات، هي: الدخول عن طريق النفاذ الوطني، المساعد الذكي (نسخة تجريبية)، وكذلك 4 تحديثات على «المحفظة الرقمية» تمثلت في (تحسينات على تصميم البطاقة، عرض تفاصيل البطاقة ونسخها، مشاركة البطاقة، تحسين ترتيب البطاقة)، إضافة إلى تحسينات عامة على الخدمات في التطبيق.

ويهدف تطبيق «توكلنا خدمات» إلى تقديم تجربة مميزة من خلال مجموعة من الخدمات التي تغطي مختلف جوانب الحياة مثل التعليم والصحة والخدمات الدينية والعامة.