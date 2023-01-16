أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه ابتداء من 10 يناير سيتم خفض قيمة التأمين الشامل للمعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية من 235 ريالا إلى 87 ريالا.

وتعد وثيقة التأمين للعمرة وثيقة موحدة يحصل على تغطيتها القادمون إلى العمرة من خارج السعودية، وتكون مشمولة ضمن إجراءات التأشيرة قبل القدوم، وتغطي الحالات الطارئة مثل العلاج والتنويم والإعاشة بالمستشفى والحمل والولادة الطارئة وحالات الأسنان الطارئة وإصابات الحوادث المرورية وحالات غسل الكلى والإخلاء الطبي الداخلي والخارجي.

كما تغطي الحالات العامة مثل: العجز الكلي الدائم العرضي وحالات الوفاة والوفاة بسبب الكوارث الطبيعية وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده والدية الصادرة بحكم قضائي. كما تشمل أيضاً تغطيات تعويض تأخر الرحلة وتعويض إلغاء الرحلة.

وأشارت وزارة الحج إلى أن مدة التغطية 90 يوماً ابتداء من دخول المملكة ونطاق تغطيتها داخل المملكة العربية السعودية.

ويمكن الاطلاع على وثيقة تأمين العمرة والتحقق من صلاحيتها ومعرفة مقدمي الخدمات عبر زيارة موقع برنامج التأمين الشامل لضيوف الرحمن.