أكد عدد من الأطباء أن السمنة تعد أهم الأسباب في حدوث مرض «الفتاق» بجميع أنواعه لدى المرضى، وأنها تقلل من فرص نجاح التدخلات الجراحية المختلفة للعلاج، وأن التغذية السليمة تقي من حدوث ذلك.

‏وبين الأطباء الذين كانوا يتحدثون خلال انطلاق أكبر مؤتمر طبي دولي يُعقد بالمملكة عن مرض الفتاق يوم (الجمعة) الماضي بالعاصمة الرياض ويستمر لمدة يومين، بأن بعض الأنواع من أمراض الفتاق تكثر في بعض الأمراض الوراثية نتيجة ضعف مادة الكولاجين المسؤولة عن بناء العضلات، مما يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الفتاق في حالات الخلل، إلا أنها تعد نسبة ضئيلة إجمالا.

‏وأوضح الدكتور بشر مراد، أستاذ مساعد للجراحة العامة في جامعة الملك سعود، أن هناك دراسات حديثة وعديدة في كافة دول العالم وفي المملكة عن الطرق الحديثة لعلاج الفتاق وتقليل نسب المضاعفات، منها استخدام تقنيات الشبكات الجراحية الحديثة المعززة لعلاج الفتاق والتداخلات الجراحية المتطورة مثل جراحات المناظير والروبوت الآلي.

‏وطالب رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة الاستشاري أشرف مغربي المرضى الذين يعانون من مرض الفتاق من أي نوع بالكشف والفحص عند الجراح أو الطبيب المختص؛ لأن ترك الفتق لسنوات عديدة قد ينتج عنه زيادة حجم الفتاق أو حدوث مضاعفات، مما يقلل من فرص العلاج السليمة وعودة الفتاق بعد التدخل الجراحي.

‏وعن المؤتمر بين الدكتور مغربي بأن عدد المسجلين في المؤتمر تجاوز 300 جراح متخصص بعلاج أمراض الفتاق في المملكة والدول العربية، وأن برنامج المؤتمر ناقش العديد من المحاور المهمة مثل طرق العلاج وطريقة إجراء العمليات عبر المناظير والروبوت، حيث إن المؤتمر تحدث به ما لا يقل عن 12 طبيبا في مجال الجراحة، بالإضافة لمشاركة أكثر من 300 ممارس صحي من جميع القطاعات الصحية.

‏وعن التوصيات التي سيخرج بها هذا الاجتماع أكد د. مغربي بأن المؤتمر أجمع على أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لما فيها من تثقيف وتبادل للخبرات بين أصحاب التخصص ونقل التقنيات الحديثة في ذات المجال والاستفادة منها ومن التجارب الدولية في ذات التخصص، بالإضافة إلى مشاركة الأبحاث العديدة في جميع أنواع الفتاق الجراحية، مما يسهم ذلك في تطوير التدخلات الجراحية لعلاج مشكلة جراحية شائعة يعاني منها المرضى في كل أنحاء العالم.

‏من جانبه أكد الرئيس الشرفي للمؤتمر، نائب رئيس الجمعية الأوروبية لجراحة المريء والأمعاء الأمامي، البروفيسور سيباستيان شوبمان بأن المؤتمر الذي أقيم بالمملكة يعد مهما للغاية نظرا للموضوعات التي سيناقشها المتحدثون من أصحاب الخبرات. وقال البروفيسور شوبمان، إن المؤتمر يعد الأكبر من نوعه من حيث الشمولية لمرضى الفتاق، إضافة إلى التعرف على أحدث طرق علاج مرض الفتاق، وتطوير مهارة الأطباء الجراحية عن طريق نقل خبرات التعامل مع مرضى الفتاق، لتطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة لمرضى الفتاق في المملكة.

‏يذكر أن المؤتمر شارك به كل من البروفيسور سيباستيان شوبمان، والدكتور هيثم الزامل، والدكتور أحمد البريكان، والدكتور إبراهيم البابطين، والدكتور حسام العمري، والدكتور سويلم المطيري، والدكتور شادي صالح البحري، والأستاذ الدكتور محمد النعمي، والدكتور بشر مراد، والدكتور أشرف مغربي رئيس الجمعية السعودية للجراحة العامة، والدكتور روجر جرجي.