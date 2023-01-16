أعلنت الهيئة العامة للنقل قرب إطلاق مشروع الرصد الآلي لمخالفات النقل المتخصص والنقل التعليمي، وسيساهم الرصد الآلي التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة.

وأضافت النقل أن تطبيق الرصد الآلي سيبدأ بعد 15 يوماً من 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023.

وأشارت الهيئة العامة للنقل إلى أن من أبرز الإسهامات التي سيحققها المشروع، هي الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات.