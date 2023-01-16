تبقى 44 يوماً على انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلات ملاكها والتي بدأت في الأول من شهر مارس عام 2022 وتستمر لمدة عام دون أية التزامات مالية نظير الإسقاط.وتستقبل منصة «أبشر» طلبات الراغبين من المواطنين والمقيمين لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة، ويتم الدخول على الخدمة في منصة «أبشر»، ثم استعراض المراكز المعتمدة وبعدها التوجه إلى المركز وتسليم المركبة واللوحات ومن ثم إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوال المالك.وتسهم الخدمة في توفير الوقت والجهد على الملاك وعدم وجود الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية ذات العلاقة لإتمام إجراءات الإسقاط، علاوة على معالجة التشوه البصري الذي تسببه المركبات التالفة والمهلة داخل الأحياء السكنية، في مناطق ومحافظات المملكة وتعزيز جودة الحياة للسكان.