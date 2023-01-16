وقع المتحف الدولي للسيرة النبوية الذي تُشرف عليه رابطة العالم الإسلامي - الشريك الإستراتيجي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة (إكسبو الحج ٢٠٢٣) - مذكرةَ تفاهمٍ مع شركة الزمازمة؛ بهدف تعزيز التعاون في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الباعث الإيماني للحاج والمعتمر والزائر، في سياق متكامل يتواءم مع رؤية السعودية 2030. ومثّلَ المتحفَ في التوقيع وكيل الاتصال المؤسسي في رابطة العالم الإسلامي عبدالوهاب الشهري، ومثّل الشركة العضو المنتدب لها حسن أبو الفرج.ونوّه الشهري، في هذه المناسبة، بهذا التعاون المهم مع إحدى أعرق الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، مع إرث ضارب في التاريخ الإسلامي، وفي كل تفاصيل رحلة الحجيج، مؤكداً اعتزاز رابطة العالم الإسلامي بذلك، وحِرصها على التفاعل مع التطلعات السامية لرؤية السعودية 2030، في الارتقاء بخدمات الحج والعمرة وفق الهدي الشرعي، مع تطبيق أعلى المعايير المهنية والإنسانية. وزفّ وكيل الاتصال المؤسسي لرابطة العالم الإسلامي، البشرى إلى زوار متاحف السيرة النبوية الشريفة، إذ سيكتمل عِقْد رحلتهم الإيمانية في أروقة متاحف السيرة «وكأنهم يعيشونها»، بالارتواء من ماء زمزم المبارك.وتضمنت المذكرة بنوداً عدّة أبرزُها التعريف بما توفِّره السعودية من سبل الراحة والرعاية للحجاج والمعتمرين والزوار؛ ليؤدّوا عباداتهم من المناسك وغيرها بكل يسر وأمان، وكذا التنويه بالجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات وإثراء رحلة الحج والاعتمار لضيوف الرحمن.وتضمنت المذكرة في أبرز بنودها، التعاون في تأمين خدمات إضافية إثرائية؛ بتوزيع عبوات ماء زمزم للحجاج، في سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، إضافة إلى مجالات أخرى يتجلى فيها التعاون، وتتاح فيها فرص للشراكة المستقبلية الأخرى.