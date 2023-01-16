تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2023، من انتزاع 1207 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغماً مضاداً للأفراد، و115 لغماً مضاداً للدبابات، و1077 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة. ونزع فريق «مسام» 69 لغماً مضاداً للدبابات و254 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع. وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نزع الفريق 21 لغماً مضاداً للدبابات و55 ذخيرة غير منفجرة. وفي محافظة شبوة، تمكَّن فريق «مسام» من نزع لغم واحد مضاد للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية رغوان، و10 ألغام مضادة للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان.كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 6 ألغام مضادة للدبابات و153 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و4 ألغام مضادة للأفراد و17 لغماً مضاداً للدبابات و612 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يناير 2489 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» 382,094 لغماً زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.