أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد، أن المملكة دأبت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، على أن تكون أنموذجاً رائداً في الوسطية والاعتدال.وبيّن أن الوسطية لا تعني التنازل عن المبادئ أو التمايع، مستشهداً بقول الله تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً»، أي هي الأمة المعتدلة، والوسط يتطلب الإنسان المعتدل العدل. وقال في محاضرة «الوسطية والاعتدال»، التي ألقاها في ملتقى الجامعات السعودية في جاكرتا، ونظمته الجامعة الإسلامية: إن للمملكة جهوداً رائدة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالقرآن الكريم، خلال محاضرة «الوسطية والاعتدال».وأوضح أن أحد مرتكزات رؤية المملكة هو العمق الإسلامي للمملكة؛ فهي أرض الحرمين الشريفين وقلب العالم العربي والإسلامي، ولعل من أبرز جهود المملكة في هذا السياق: منظمة التعاون الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، والجامعة الإسلامية، ومسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وكذلك بذل الجهود المميزة المادية والمعنوية في خدمة الحرمين الشريفين، وتيسير الحج والعمرة والزيارة لقاصدي الحرمين الشريفين.