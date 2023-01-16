نفذت وكالة الوزارة للامتثال والرقابة التعدينية بوزارة الصناعة 574 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية خلال ديسمبر الماضي وأصدرت 64 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، بينها 33 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و15 عقوبة لاستغلال خام البحص و6 عقوبات لاستغلال مواد الردميات و3 عقوبات لكل من استغلال خام الحجر الجيري وخام الملح، وعقوبتان لاستغلال خام الطين وعقوبة واحدة لاستغلال خام رمل السيليكا وخام الجبس.وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة. وشكّل المخالفون في منطقة الرياض النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 16 عقوبة ثم منطقة الشرقية بـ15 عقوبة، ومنطقة المدينة المنورة بـ9 عقوبات، ومنطقة القصيم بـ6 عقوبات، فيما سجلت منطقة مكة المكرمة 5 عقوبات تلتها منطقة عسير بـ 4 عقوبات، وعقوبتان لكل من منطقة تبوك والجوف ونجران، فيما سجلت كل من منطقة حائل والباحة وجازان عقوبة واحدة لكل منها.وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.