اختتم معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أخيرا الدورة العلمية التثقيفية في «أحكام الأذان والإقامة»، التي استهدفت منسوبي المساجد من المؤذنين في محافظات منطقة مكة المكرمة.

واشتملت الدورة على بيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، وتعريفهم على فقه الأذان والإقامة في الشريعة الإسلامية وأحكامها، والتطبيق العملي على أدائها بالطريقة الصحيحة، وتحسين الصوت بها، والحكمة منها وبيان مشروعيتها، وفضلها وبيان معاني الجمل فيها وألفاظها، وصفتها وعدد جملها وكيفية أدائها، وشروط صحتها، والتنبيه على مسائل مهمة متعلقة بفقه الأذان والإقامة، وبيان مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاءً، وتصحيح العقيدة وتأصيلها بلزوم منهج السلف الصالح.

وألقى هذا البرنامج عدد من الدعاة بلغ عددهم 15 داعياً في جميع محافظات المنطقة بحضور نحو 4100 مؤذن.

وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي ينفذها معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة؛ لبيان أهمية تعليم وتثقيف وتوعية المؤذنين بأحكام الأذان والإقامة، ولما في ذلك من تطوير لأداء عملهم بكل كفاءة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة.