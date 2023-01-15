أوضحت الجوازات السعودية أنه يمكن للمواطنين المسجلين والمفعلين في منصة «أبشر» نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيا.

وأشارت الجوازات السعودية في حسابها على «تويتر» إلى أن من شروط خدمة نقل العمالة المنزلية تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر، وموافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام، وخلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي من المخالفات المرورية، وألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام «متغيب عن العمل»، وأقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط، ويشترط وجود 15 يوما أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل، وسداد رسوم الخدمة.