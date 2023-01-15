تعمل 8 مهندسات سعوديات في أمانة محافظة جدة على تطوير 3 حدائق نوعية في أحياء الفضيلة، الرياض والريان وحديقة السجى. وأبلغ المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي «عكاظ»، أن أعمال تطوير الحدائق ستنتهي في الربع الثاني من عام 2023، وأن تطوير حدائق جدة يأتي في إطار تحسين جودة الحياة التي تعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتحسين المشهد البصري وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء في الأحياء السكنية.يشار إلى أن أمانة محافظة جدة أعلنت في وقت سابق تنفيذ 3 مشاريع حدائق نوعية في أحياء الفضيلة والرياض والريان على مساحة إجمالية تقدر بـ 30,431م٢ بتكلفة تتجاوز 15 مليوناً و777 ألف ريال.