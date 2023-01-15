كشفت الإدارة العامة للمرور منح مخالفة مرورية لقائد المركبة عند وجود طفل في المقعد الأمامي، حتى لو كان يحمل الطفل شخص بالغ.وبين مصدر لـ«عكاظ»، أنه يجب وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم ولا يمكن وضعهم مع المرافق في المقعد الأمامي؛ حفاظاً على سلامتهم، وإذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص.وحول عدم التمكن من تجديد رخصة نقل ثقيل ورخصة مركبات وأشغال عامة عن طريق «أبشر»، رغم تسديد رسوم الرخص والفحص الطبي، بين المصدر أن خدمة تجديد الرخص عبر «أبشر» للمركبات الخصوصي فقط، بينما يستلزم مراجعة أقرب قسم رخص قيادة لتجديد بقية الرخص.