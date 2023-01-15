كشفت الهيئة العامة للنقل أنه اعتباراً من (1/‏2/‏2023) سيتم رصد مخالفات أنشطة النقل المتخصص والنقل التعليمي عبر منظومة الرصد الآلي في جميع مناطق ومدن المملكة.جاء ذلك حرصاً من الهيئة على رفع معدلات الامتثال لهذه الأنشطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وسيتم رصد مخالفات أنشطة النقل المتخصص والنقل التعليمي عبر منظومة الرصد، وتتضمن المخالفات تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية، استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد. أما مخالفات النقل التعليمي فتتمثل في تشغيل المرخص له لمركبة دون الحصول على بطاقة تشغيل وتشغيل المرخص له لمركبة ببطاقة تشغيل منتهية واستعمال مركبة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.