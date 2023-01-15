صرف بنك التنمية الاجتماعية 100 مليون ريال لتمويل القطاع غير الربحي في 22 مدينة وقرية في أنحاء المملكة كافة في العام 2022، ليرتفع متوسط نمو تمويل القطاع غير الربحي إلى 40% مقارنة مع العام الماضي.وكشف البنك لـ«عكاظ» أن 32 ألف أسرة منتجة استفادت بشكل مباشر من تمويل القطاع غير الربحي من خلال 17 جمعية أهلية وتعاونية في مختلف المناطق، ليصل بذلك حجم المستفيدين إلى 162 ألف مواطنة منذ بدء تمويل القطاع غير الربحي بأكثر من 2.6 مليار ريال عبر 185 جمعية ممكنة منذ عام 2012 وحتى الآن، بهدف تمكين الأسر من تحقيق الاكتفاء المالي بواسطة تمويل مشاريعهم المنزلية متناهية الصغر.وفي السياق ذاته، قدم بنك التنمية الاجتماعية 110 ملايين ريال في عام 2022 كقروضٍ حسنة إلى 40 جمعية ومؤسسة أهلية ولجان تنمية اجتماعية، لتمكنها من توفير دخل ثابت يمكّنها من تنويع مصادر الدخل، فيما تم تذليل الصعوبات أمام منسوبي القطاع غير الربحي للاستفادة من خدمات البنك واعتماد جهات عملهم ضمن الجهات الحكومية المعتمدة لدى البنك بعد أن تم توقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي نهاية العام الماضي، وذلك تحقيقاً لرفع مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5% تحقيقاً لرؤية 2030، التي يعد القطاع غير الربحي من القطاعات التنموية المساهمة فيها.