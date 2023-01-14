أكدت وزارة الحج والعمرة عدم إمكانية تسجيل حجاج دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة حالياً، عبر المقاعد المخصصة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام، لافتة إلى أن بإمكانهم التسجيل عبر البعثات الخاصة ببلدانهم.وبينت الوزارة، أن تسجيل حجاج الداخل سيقتصر على من لديه الهوية الوطنية السعودية أو إقامة سارية المفعول خلال مدة التسجيل التي ستنتهي في السابع من شهر ذي الحجة للعام الحالي، مشيرة إلى أن من حج في موسم الحج الماضي ١٤٤٣ يمكنه الحج هذا العام، شريطة أن يكون مَحرماً مستثنى لأنثى كزوج أو أخ أو ابن أو أب.وأوضحت أنه يحق لمنشأة حجاج الداخل عرض خدمات إضافية على باقات الحج المعلنة عبر المسار الإلكتروني بأسعار إضافية، ويمكن للحاج اختيار هذه الخدمات وسداد قيمتها الإضافية على برنامج الحج خلال عملية الحجز، مشيرة إلى أنه لا يمكن تغيير منشأة الحج بعد الحجز، لافتة إلى أنه تمت إزالة خاصية شراء الهدي والأضاحي من الباقات حتى إشعار لاحق.