نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره أمس من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.وحذر المركز أيضا من تكون أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.ونبه المركز الوطني للأرصاد أمس من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة.