حققت جامعة الطائف ممثلةً في كُلية الصيدلة جائزتين في ختام مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات 2023) المقام في الإمارات، وحصدت الجامعة المركز الثالث بفئة أفضل ملصق علمي في التنظيم والتقديم، والمركز الخامس بفئة أفضل موضوع في الملصقات العلمية.

فيما حصل الدكتور عبدالله الشهري من جامعة الطائف على جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية في دورتها السابعة التي تمنح لأفضل بحث في تخصصات الهندسة المدنية.

وتنافس الدكتور الشهري مع 57 مرشحاً، حصل من خلالها على الجائزة مع 7 فائزين من جامعات سعودية أخرى.

وقدم رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري التهاني والتبريكات لكافة المشاركين والفائزين على جهودهم وتميزهم في المناسبات.

وقدم الفائزون التهاني والتبريكات لرئيس جامعة الطائف ومنسوبيها كافة، مقدرين الجهود والمتابعة الدائمة التي حققت هذه النجاحات والإنجازات للجامعة.