أعلنت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة نتائج الانتخابات للنوادي الطلابية السعودية في المملكة المتحدة للدورة الـ 42. بعد فتح باب التسجيل للمشاركة في عملية انتخابات الدورة الـ 42 بتاريخ 9 ديسمبر 2022. وتمديد فترة التسجيل بناء على طلب الكثير من المبتعثين والمبتعثات الراغبين بالمشاركة ومراعاة لظروف الدراسة وفترة الاختبارات.

وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية النوادي بعد انتهاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بتاريخ 4 يناير 2023، إذ تم تمديد فترة الترشح أيضاً كي يتم منح مهلة كافية للراغبين بتقديم قوائمهم. وتقدمت مجموعة واحدة من 18 مدينة وتم اعتمادها جميعاً. ويمكن لكل من يرغب بالتواصل بشأن عضوية النوادي، إرسال بريد للملحق الثقافي على attacheuk@uk.moe.gov.sa وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بالنوادي التي تقدمت:

النادي الرئيس عدد الأعضاء

London ريم رشيد الخرجي7

Oxford عبدالله العتيق7

Leeds حمد الدوسري7

Newcastle أنس تركي وصل الله الثبيتي7

Sheffield بدر وليد عبدالملك نهاري7

Glasgow جمال ابراهيم بن احمد عسيري7

Birmingham ضيف الله شافي عقيل العنزي7

Exeter سعود فيصل بن علي المحيسني7

Colchester فرحان هديان قهار العنزي7

Bristol سامي محمد براهيم الحربي7

Liverpool طاهرة وحيد علي ال نصفان7

Norwich صالح محمد صالح الجربوع7

Luton عادل محمد عبدالعزيز القضيبي7

Bournemouth فيصل السبيعي7

Bangor أحمد سعيد الثبيتي7

Southampton بدريه عوض سليمان باقعر7

Coventry محمد عادل محمد الجنوبي7

Leicester مستور حسين احمد زهرانى7