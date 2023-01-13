أعلنت الملحقية الثقافية في المملكة المتحدة نتائج الانتخابات للنوادي الطلابية السعودية في المملكة المتحدة للدورة الـ 42. بعد فتح باب التسجيل للمشاركة في عملية انتخابات الدورة الـ 42 بتاريخ 9 ديسمبر 2022. وتمديد فترة التسجيل بناء على طلب الكثير من المبتعثين والمبتعثات الراغبين بالمشاركة ومراعاة لظروف الدراسة وفترة الاختبارات.
وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية النوادي بعد انتهاء إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية بتاريخ 4 يناير 2023، إذ تم تمديد فترة الترشح أيضاً كي يتم منح مهلة كافية للراغبين بتقديم قوائمهم. وتقدمت مجموعة واحدة من 18 مدينة وتم اعتمادها جميعاً. ويمكن لكل من يرغب بالتواصل بشأن عضوية النوادي، إرسال بريد للملحق الثقافي على attacheuk@uk.moe.gov.sa وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين بالنوادي التي تقدمت:
النادي الرئيس عدد الأعضاء
London ريم رشيد الخرجي7
Oxford عبدالله العتيق7
Leeds حمد الدوسري7
Newcastle أنس تركي وصل الله الثبيتي7
Sheffield بدر وليد عبدالملك نهاري7
Glasgow جمال ابراهيم بن احمد عسيري7
Birmingham ضيف الله شافي عقيل العنزي7
Exeter سعود فيصل بن علي المحيسني7
Colchester فرحان هديان قهار العنزي7
Bristol سامي محمد براهيم الحربي7
Liverpool طاهرة وحيد علي ال نصفان7
Norwich صالح محمد صالح الجربوع7
Luton عادل محمد عبدالعزيز القضيبي7
Bournemouth فيصل السبيعي7
Bangor أحمد سعيد الثبيتي7
Southampton بدريه عوض سليمان باقعر7
Coventry محمد عادل محمد الجنوبي7
Leicester مستور حسين احمد زهرانى7