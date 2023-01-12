وقّع أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي عقدا استثماريا لبلدية محايل تضمن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الثانية في المحافظة مع إحدى الشركات المتخصصة في المدن الصناعية، بقيمة إجمالية تجاوزت 45 مليون ريال. وأوضح رئيس بلدية محايل سعيد حافظ أن مساحة المنطقة الصناعية الثانية تقدر بـ884,264 م2، وتشتمل على 17 قطعة لمحلات تجارية، و18 قطعة لمحلات وورش، و151 قطعة لمستودعات، كما تم تخصيص أرض لسكن العمال إضافة إلى مرافق عامة وحكومية، ليصبح إجمالي عدد القطع 187 قطعة. وأكد أن المنطقة الصناعية الثانية هي امتداد لمشروع المنطقة الصناعية الأولى بالمحافظة، وأن توقيع هذا المشروع يأتي لتلبية الطلبات المتزايدة للأراضي الصناعية لتواكب ما تشهده المملكة من تنمية في عدة مجالات، مضيفاً أن المشروع سيدعم إيرادات البلدية، وسيحقق التنمية المستدامة بناءً على ما تحظى به المحافظة من اهتمام أمير عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة أمين المنطقة، في ظل مواكبة المحافظة الخطة الوطنية للقضاء على التشوهات البصرية من خلال هذا المشروع.