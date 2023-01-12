كشف المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم (الخميس)، على بعض مدن المملكة؛ إذ سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ «صفر» درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، جدة والقنفذة 28 درجة، ومكة المكرمة 26 مئوية، وينبع 25 درجة، وبيشة 24، والوجه وشرورة 23.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ«صفر» درجة مئوية، تليها تبوك وحائل والقريات 2 درجة مئوية، وكل من عرعر وسكاكا ورفحاء 3 درجات مئوية، ثم حفر الباطن 4 درجات مئوية وبريدة 5 درجات.

وسجلت عرعر وبريدة وحائل والباحة والدوادمي وطريف والطائف والقنفذة وحفر الباطن وبيشة ورفحاء أعلى رطوبة 100% و95%.