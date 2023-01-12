«اليوم جئنا لزرع البسمة على فئة غالية شاءت الأقدار تعذر حضورهم للمدرسة لأسباب مرضية، والتي بحول الله تعالى لن تعيقهم عن إكمال دراستهم بكل تميز وإبداع»، بهذه الكلمات خاطب المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع أبناءه وبناته من طلاب وطالبات تعليم جدة المنومين بمستشفيات المحافظة، إذ قام بزيارتهم صباح أمس الأول في مستشفى الملك فيصل التخصصي ضمن برنامج «تبسم» بتنظيم من إدارة التربية الخاصة بتعليم جدة ومستشفى الملك فيصل التخصصي وجمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان.

وقدم الزارع الهدايا العينية لجميع الطلاب والطالبات بحضور مدير مستشفى الملك فيصل ونائبة ومساعدي المدير العام الدكتور سعيد آل عاتق ومنال الشريف وعدد من القيادات التعليمية والطبية في المستشفى وعدد من أهالي المرضى في مشاهد إنسانيه كان من شأنها المساهمة مع الطواقم الطبية في استقرار نفسية الطلاب والطالبات المرضى بتخطيط علمي يبعث روح الأمل في أنفسهم.

وأكد مدير عام تعليم جدة، خلال كلمته بالحفل، حرص الدولة الرشيدة على توفير التعليم لجميع أبنائنا وبناتنا، وتهيئة الأسباب التي تمكنهم من مواصلة مشوارهم الدراسي باختلاف الظروف والأزمنة، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو أحد صور ذلك الدعم السخي، داعياً لهم بالشفاء والصحة للعودة إلى مدارسهم والالتحاق بزملائهم في ركب النجاح.

وقدم الزارع شكره لمستشفى الملك فيصل التخصصي على ما يجده الطلاب والطالبات المرضى من رعاية واهتمام، كما قدم شكره لجمعية «سند» نظير ما تقدمه من دعم متواصل لنجاح المشروع وتنفيذه، وأضاف بالقول: «الشكر موصول لكافة منسوبي إدارة التربية الخاصة بتعليم جدة على تذليلهم الصعاب التي قد تواجه المشروع وتطبيقه».

كما قدمت إدارة التربية الخاصة للطلاب والطالبات عدداً من الفعاليات الفنية منها ورش رسم وتلوين ومعرض فني لعدد من المعلمين والمعلمات كتغذية بصرية تحفيزيه لهم، وذاك على هامش تكريمهم.

بدوره أكد مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم جدة بنين عبدالرحمن الغامدي أن هذه الفئة غالية علينا ولزاماً أن نقدم كل ما نملك ليلتحقوا بزملائهم وتذليل كافة الصعاب لتقديم بيئة مناسبة لتلقيهم العلوم والمعارف. بينما قدمت مدير إدارة التربة الخاصة بنات إخلاص الصواف شكرها لكل من ساهم في هذه الفعالية الإنسانية وخصت بالذكر المشرفين على الفعالية عبدالله الشلوي ومنى نيازي وقالت: «كل الشكر والامتنان لشركائنا من مستشفى الملك فيصل وجمعية سند على ما قدموه في هذه الفعالية الإنسانية».

قدم الحفل المذيع اللامع عبدالله القرني الذي انتصر للغة العربية بفصاحته وبلاغته ونال استحسان الحضور.