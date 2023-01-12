أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد عبدالله الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، يشمل الرسوم المنصوص عليها من جدول رسوم الخدمات البلدية على أساس (يومي، أسبوعي، شهري، وسكني)، على ألا يتجاوز الحد الأقصى المقرر في الجدول، مضيفاً أن القرار يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال للأنشطة الاقتصادية، ومن المتوقع أن ينعكس إيجاباً على ممارسة الأنشطة والفعاليات الموسمية، وبما يُسهم في تنمية مدن المملكة وجودة الحياة لسكانها.