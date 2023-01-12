عن «تشققات وظلام.. شاحنات هاربة في منفذ حرازات جدة» الذي نشرته «عكاظ»، أفاد مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي، المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي أن الجهة المعنية أبلغت أنه جرى تنفيذ أعمال توسعة للشارع بطول 2.4 كيلومتر ضمن أعمال مشروع سفلتة المناطق العشوائية وحسب الكميات المتبقية المتاحة بالمشروع، كما أن حي الحرازات تتم دراسته حالياً ضمن مشروع إعداد مخططات تقسيمية للأحياء العشوائية التي لا ينطبق عليها قرار الإزالة شرقي محافظة جدة. وأضاف أن العمل جار في إعداد المخطط التقسيمي لحي الحرازات، ولم يتم الانتهاء منه حتى تاريخه، وفي حال اكتمال الدراسة ستجري إعادة تنظيم الشوارع وقطع الأراضي بحسب مخرجات الدراسة والتنفيذ وبحسب الاعتمادات المالية المرصودة.