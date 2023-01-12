دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمزارعين المنتجين بالمنطقة، بمتنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في أبا رشاش.

وتجول أمير نجران في أركان المعرض الذي ضم أجنحة للإرشاد الزراعي ومختبر فحص العينات، ومراكز أبحاث البستنة وجامعة نجران، إلى جانب معارض للمنتجين الزراعيين للحمضيات بأنواعها، والعسل والتمور، كما اطلع أمير نجران على المبادرات المجتمعية والمعارض الحرفية المصاحبة للفعاليات، منوهاً بما تتمتع به منطقة نجران من مقومات زراعية وبيئية يجب المحافظة عليها وتنميتها في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، للقطاع الزراعي والاستثمار فيه وتقديم كافة التسهيلات المادية والفنية والإشراقية للمنتجين والمزارعين لزيادة الإنتاج والتسويق الزراعي.

وكرّم أمير منطقة نجران الجهات والمؤسسات والأفراد المشاركين في الفعاليات.